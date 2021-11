신세계인터내셔날, 4분기가 더 좋다…창사 이래 최대매출·영업익 기대

올 3분기까지 매출 4.9% 늘어 3502억원

영업이익은 2배 이상 늘어 141억원 달성

국내 여성복 수요 급증 실적 상승 기대

[아시아경제 이승진 기자] 신세계인터내셔날이 해외패션 및 코스메틱 부문의 견고한 실적과 여성복 수요 증가로 코로나 이전인 2019년 수준 실적을 회복하며 올해 역대 최대 매출과 영업이익을 거둘 것으로 예상된다.

창사 이래 최대 매출·영업익 기대

16일 신세계인터내셔날은 올해 3분기 매출 3502억원, 영업이익 141억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.9% 증가했고 영업이익은 전년보다 2배 이상 늘어났다. 4분기에도 좋은 실적을 이어가고 있어 올해 창사 이래 최대 매출과 영업이익이 기대되는 상황이다.

신세계인터내셔날은 이처럼 빠르게 코로나19 위기를 극복한 것이 자체 브랜드와 수입 브랜드로 이뤄진 탄탄한 사업 포트폴리오 덕분인 것으로 분석했다. 재택근무와 사회적 거리두기 영향에도 불구하고 명품 소비가 활성화하면서 수입브랜드 매출이 증가했으며, 자체 브랜드 매출도 빠르게 회복되고 있다.

올해 3분기 브루넬로 쿠치넬리, 에르노, 크롬하츠 같은 해외패션 매출은 전년 동기 대비 15.4% 증가했다. 딥티크, 바이레도, 산타마리아노벨라와 같은 수입 화장품 매출은 37.5% 증가했다. 자주 부문은 브랜드 인지도 상승과 이커머스 채널 확장 등을 통해 매출이 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 온라인몰 에스아이빌리지는 해외명품, 국내 여성복, 코스메틱, 자주가 고르게 성장하며 올해 매출 2000억원 달성을 바라보고 있다.

4분기 더 좋다

4분기 접어들면서 코로나19로 움츠러들었던 국내 여성복 수요가 급증하고 있어 매출 증가에 더욱 탄력이 붙고 있다. 재택근무가 끝나고 송년회 등 연말 모임이 증가하면서 외출에 필요한 의류 구매가 늘어나고, 추운 날씨 영향으로 단가가 높은 아우터 위주의 판매가 활성화하고 있다.

자체 여성복 브랜드 스튜디오 톰보이의 경우 본격적인 단계적 일상회복(위드 코로나)으로의 전환을 앞두고 지난 10월28일 온라인몰 에스아이빌리지를 통해 브랜드 데이를 진행해 일매출 10억원을 달성했다. 단일 패션 브랜드 최고 매출 신기록이다. 통상 백화점 내 여성복 1개 매장의 월 평균 매출이 1억~2억원 내외인 점을 감안하면 놀라운 실적이다. 이외에도 대표 여성복 보브는 10월22~31일까지 열흘간 전년 동기 대비 32% 신장하는 등 4분기에도 견고한 실적을 이어가고 있다.

신세계인터내셔날은 이 같은 실적 회복에 안주하지 않고 과감한 사업체질 개선을 통한 수익성 극대화와 신사업 추진에 역량을 집중하고 있다.

먼저 비효율 브랜드와 매장을 빠르게 정리해 수익 중심 사업구조를 만들 계획이다. 아동복 브랜드 쁘띠바또와 주얼리 브랜드 존하디 판권 사업은 올해 말 종료해 패션사업의 효율성을 높이고, 라이프스타일 브랜드 자주는 유통 채널 재정비를 통해 안정적인 매출과 수익을 확보한다는 전략이다.

신사업도 적극 추진한다. 신세계인터내셔날은 10월에 있었던 조직개편에서 미래 신수종 사업 발굴을 위한 신규사업팀을 신설했으며, 앞으로 적극적인 인수합병(M&A)에 나설 계획이다. 신세계인터내셔날 관계자는 "명품에 대한 선호도가 지속적으로 증가하고 있고 위드 코로나가 시작되면서 자체 브랜드에 대한 수요도 빠르게 회복되고 있어 내년은 올해보다 더 좋은 실적을 기대하고 있다"고 말했다.

