외국인 순매수 지속…코스피 3000 유지

코스닥도 1.75% 상승…1020선 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 외국인 순매수가 지속되면서 코스피와 코스닥이 각각 3000선과 1000선을 유지하고 있다.

15일 오후 1시50분 기준 코스피는 전거래일 대비 1.08% 오른 3000.88을 기록했다. 2989.68로 강보합 출발 이후 상승세를 이어가고 있다. 지난 5일 이후 처음으로 장중 3000선을 회복한 상황이다.

외국인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올린 것으로 보인다. 코스피 시장에서 외국인과 기관은 각각 2575억원, 2657억원어치를 순매수했다. 개인은 5200억원어치를 순매도했다.

대부분 업종이 상승세다. 의약품의 경우 4.00%로 상승폭이 가장 컸다. 이어 의료정밀(3.24%), 전기·전자(1.90%), 증권(1.89%) 등의 순서였다. 전기가스업(-1.76%), 섬유·의복(-1.22%) 등은 하락했다.

코스닥은 같은 시간 전거래일 대비 1.75% 상승한 1026.77을 기록했다. 1016.35으로 강보합 개장 이후 상승폭을 더욱 키워갔다.

코스닥 시장에서는 외국인과 개인이 각각 339억원, 226억원어치를 순매수했다. 기관은 432억원어치를 팔아치웠다.

역시 거의 모든 업종이 오름세다. 유통(4.04%), 제약(3.46%), 반도체(3.21%), 오락·문화(3.10%) 등 3%대 상승한 업종도 다수 였다. 방송서비스(-0.93%), 통신방송서비스(-0.53%) 등은 떨어졌다.

