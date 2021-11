[아시아경제 이준형 기자] 골판지원지 제조업체 아세아제지 아세아제지 002310 | 코스피 증권정보 현재가 46,650 전일대비 2,700 등락률 +6.14% 거래량 78,561 전일가 43,950 2021.11.15 13:15 장중(20분지연) 관련기사 아세아제지, 유승환·이현탁 대표이사 체제로 변경아세아제지, 제지 테마 상승세에 6.97% ↑아세아제지, 골판지 제조 테마 상승세에 2.04% ↑ close 는 올 3분기 누적 매출액이 6824억원으로 전년 동기 대비 31% 증가했다고 15일 밝혔다. 올 3분기 누적 영업이익은 798억원으로 지난해 같은 기간 보다 90% 늘었다.

올 3분기에 원자재 가격이 급등했지만 포장 수요가 증가해 실적이 개선됐다는 분석이다. 아세아제지는 올 4분기 농산물 출하량과 온라인 쇼핑 포장 물량 증가에 따른 매출 확대를 기대하고 있다. 회사는 설비 투자를 지속해 공정을 안정화하고 생산 원가를 절감해 수익성을 개선할 계획이다.

골판지 산업은 코로나19를 기점으로 구조적 변화를 겼었다. 코로나19 이전 골판지 산업은 전방산업 사이클에 따라 실적 변동성이 컸다. 하지만 택배상자 등이 필수 소비재로 부상하고 골판지 수급난이 장기화하며 기존 골판지 제조업체의 경쟁력이 대폭 올라갔다는 게 업계 평가다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr