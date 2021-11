경찰 "유동규 휴대전화 포렌식 진행 중…끝나야 檢 공유 검토 가능"

[아시아경제 이관주 기자] '대장동 의혹'을 수사 중인 검찰이 최근 경찰에 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 휴대전화 디지털포렌식(포렌식) 자료 공유를 요청한 데 대해 경찰이 분석을 마친 뒤 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

경찰청 국가수사본부 고위 관계자는 15일 기자들과 만나 "포렌식이 계속 진행 중인 상황"이라며 "큰 틀에서 협력관계가 훼손되지 않도록 적극적으로 검토하겠지만, 포렌식이 끝나야 가능할 것"이라고 말했다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 지난 9일 경기남부경찰청에 유 전 본부장의 휴대전화 포렌식 내용 등 수사자료를 공유해달라고 요청한 것으로 전해졌다.

경기남부청이 확보해 분석 중인 유 전 본부장의 휴대전화는 아이폰 최신 기종으로, 앞서 9월 말 검찰 압수수색 직전 유 전 본부장이 창밖으로 던졌던 기기다. 이 관계자는 "증거능력 부분도 있을 수 있고, 종합적으로 고려해 포렌식이 끝나야만 (공유가) 가능한 걸로 검토됐다"고 설명했다.

