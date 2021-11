황도영 광주 남구의원, 민주당 우수조례 경진대회 ‘2관왕’

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구의회 황도영 의원이 더불어민주당 참좋은지방정부위원회가 주최한 지방의회 우수조례 경진대회에서 당대표상(1급 포상)을 수상했다고 15일 밝혔다.

수상한 조례는 황도영 의원이 올해 3월 대표 발의해 제정한 「광주광역시 남구 청렴도 향상 및 부패방지 조례」다. 공정하고 투명한 청렴문화 조성과 구민이 신뢰하는 구정 실현을 위해 다양한 청렴활동의 추진 근거를 마련한 것이다.

조례 내용은 청렴도 측정결과를 반영한 ‘청렴도 향상 종합대책 수립’, 부패유발 요인에 선제적으로 대응하는 ‘청렴해피콜’, 공직자의 자율적인 청렴 실천 방법인 ‘청렴 마일리지 제도’, ‘공직자 청렴도 평가’, ‘청렴포상운영’ 등이다.

공사·용역의 관리·감독, 보조금 지원, 인·허가 등 대민업무 처리과정의 투명성 및 적정성 등을 측정하기 위하여 ‘청렴해피콜’을 운영할 수 있도록 했다.

공직자의 청렴도 향상을 위해 직무청렴성, 청렴실천 노력, 조직문화 향상정도 등의 분야에 대해 매년 공직자에 대한 청렴도 평가와 공직자 자기관리 제도 운영에 대한 내용도 담고 있다.

특히 부정청탁을 방지하고 청렴한 업무 처리를 위해 공직자, 입찰참가자, 계약상대자, 보조사업자로부터 청렴이행서약서 제출을 의무화 했다.

황도영 의원은 지난 2019년에도 「광주시 남구 유전자변형농산물(GMO) 및 유해물질로부터 안전한 식재료 사용에 관한 조례」로 우수상을 수상한바 있다.

황 의원은 8대 남구의회 초선의원으로 현재 남구의회 운영위원장을 맡고 있다. 8대 재임 기간 동안 44건(단독 28건, 공동 16건)의 조례를 발의했고 15차례의 5분 자유발언을 했다. 11명 의원 중 가장 많다. 지역구는 월산, 월산4, 월산5, 주월1, 주월2, 봉선1동이다.

