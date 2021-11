대전 샘머리공원 ‘물순환 테마공원’ 재탄생

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 둔산권 녹지축의 중심인 샘머리공원이 ‘물 순환 테마공원’으로 재탄생했다.

15일 대전시에 따르면 시와 한국환경공단, 환경부는 지난해 9월부터 대전 둔산·월평동 일원(2.67㎞)에서 물 순환 사업을 진행해 첫 결실로 샘머리공원을 ‘물 순환 테마공원’ 조성을 마무리했다.

샘머리공원은 1988년 서구 둔산동 3만5500여평(11만7307㎡) 부지에 도시근린공원으로 조성됐다. 하지만 조성 후 30년이 지나면서 시설이 노후하고 부지 대부분을 뒤덮은 콘크리트와 시멘트는 빗물 순환을 가로 막아 지역 내 대표적인 불투수공원으로 꼽혔다.

물 순환 사업은 샘머리공원에 각종 빗물침투·저류시설인 저영향개발(LID) 시설을 집대성해 ‘물 순환 테마공원’으로 재조성하는 것을 핵심으로 진행됐다.

우선 시는 사업으로 샘머리공원 중앙 콘크리트와 지장물 등을 모두 걷어내 잔디광장을 조성하고 낡은 인라인트랙을 투수성 인라인 스케이트장으로 교체했다.

또 공원 내 식생체류지와 자연형 수로 등 빗물정원을 마련한 후 이곳에 물레방아와 작두펌프 등을 설치해 공원이 빗물체험학습장 기능을 할 수 있도록 했다.

이외에도 물길찾기 빗물미로원, 미세먼지 저감용 안개그늘막, 벽천그늘막, 식생형 빗물체류지원 등을 조성해 빗물의 순환과정을 체험하고 물놀이형 바닥분수를 조성해 공원을 찾는 시민들이 휴식할 수 있는 공간을 마련했다.

특히 사업은 샘머리공원 안에서 버려지는 빗물유출량을 기존대비 21.6%, 연간 10만800여t 줄이고 빗물침투량은 기존대비 32.4%, 7700여t 늘릴 수 있게 했다. 이에 따라 물순환 회복률은 기존 42.1%에서 61.0%로 18.9%p 높아질 것으로 시는 내다본다.

샘머리공원은 저영향개발 시설공사 완공으로 1회 강우 시 한번에 4357t의 빗물저류용량을 갖추게 돼 ‘도심 속 빗물저장고’ 역할도 하게 된다. 이를 통해 시는 공원 인근에 침수와 가뭄, 지하수 고갈, 열섬현상 등 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대한다.

한편 시는 현재도 식생형시설 및 공원 6개소, 관공소 10개소, 주요 도로 24.8㎞ 구간의 물 순환 사업을 진행하는 중이며 내년 10월까지 전체 공사가 마무리 될 것으로 보인다.

사업은 식생체류지 조성과 침투측구 설치, 투수성 포장 등 저영향개발 기법을 적용해 도심 물순환 기능을 회복하는 그린인프라 확충사업으로 이 사업을 통해 대전을 탄소중립도시로 거듭나게 하겠다는 것이 시의 복안이기도 하다.

허태정 대전시장은 “물 순환도시의 핵심인 빗물시설은 화석연료를 사용하지 않고도 수질개선, 열섬현상 해소, 도심 속 탄소흡수 등 효과를 가져 올 것으로 기대한다”며 “시는 물 순환 사업을 통해 도심의 불투수면을 줄이고 물순환율을 높여 대전이 전국 최고의 물 순환 선도도시, 탄소중립 도시로 거듭날 수 있게 하겠다”고 말했다.

