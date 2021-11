文대통령, 모잠비크 FLNG 출항 명명식 참석

'K-조선' 성과 강조, 기업인 격려…모잠비크 대통령도 참석, 文대통령과 오찬

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 15일 오전 경남 거제 삼성중공업에서 열린 ‘FLNG’ 출항 명명식에 참석해 ‘K-조선’의 성과를 강조하며 기업인들을 격려했다.

코랄 술(Coral-Sul)로 명명된 FLNG는 부유식 해양 LNG 액화 플랜트다. 해상에 떠 있는 상태에서 LNG 생산, 저장, 출하가 가능하다. 삼성중공업은 2017년 6월 약 25억달러에 FLNG를 수주한 바 있다.

우리나라 가스공사가 10% 지분으로 참여한 모잠비크 제4해상 광구에서 내년부터 LNG 생산을 시작한다. 우리나라 연간 LNG 소비량(2020년 기준)의 8.5%에 해당하는 340만t의 LNG를 매년 생산할 예정이다. 16일 모잠비크 해상으로 출항한다.

문 대통령은 이날 축사를 통해 FLNG 건조에 협업한 여러 국적 기업들의 노고를 평가했다. 문 대통령은 모잠비크와 에너지, 조선·플랜트 협력을 확대해 나가겠다는 뜻도 밝혔다.

이날 명명식 행사에는 필리프 자신투 뉴지 모잠비크 대통령 내외가 방한해 직접 참석했다. 문 대통령과 김정숙 여사는 모잠비크 대통령 내외와 비공개 오찬을 함께 했다.

청와대 관계자는 "조선·플랜트 등 실질 협력 강화, 아프리카 정상외교 확대, 모잠비크 북부 가스전 개발 진출 기회 확장 등의 계기가 될 것"이라고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr