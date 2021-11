약속의 11월, 외국인 돌아올까

올해도 카카오주 대거 담으로 2주 연속 순매수

[아시아경제 송화정 기자]이달 들어 외국인이 매수세를 이어가면서 지난해에 이어 올해도 11월 ‘사자’ 전환 기대가 커지고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난주 국내 증시에서 5575억원을 순매수하며 2주 연속 매수세를 지속했다. 이달 들어서는 9411억원을 사들였다. 코스닥에서의 매수세를 지속하고 있는 가운데 지난주에는 코스피에서도 매수세로 돌아섰다. 코스피에서 2455억원을, 코스닥에서 3119억원을 각각 사들였다. 이달 들어 코스피에서는 2355억원을, 코스닥에서는 7057억원을 각각 순매수했다.

외국인은 카카오주를 대거 담는 모습을 보였다. 지난주 가장 많이 사들인 종목은 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,000 전일대비 900 등락률 -0.93% 거래량 1,294,539 전일가 96,900 2021.11.15 11:26 장중(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대 close 였다. 외국인은 지난주 카카오게임즈를 1759억원 순매수했다. 최근 6거래일 연속 사들였다. 뒤이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 62,300 전일대비 200 등락률 +0.32% 거래량 740,894 전일가 62,100 2021.11.15 11:26 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close 를 1483억원 순매수했다. 카카오뱅크도 5일 연속 사들였다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 1,000 등락률 +0.79% 거래량 1,024,985 전일가 127,000 2021.11.15 11:26 장중(20분지연) 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close 와 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 2,500 등락률 +1.59% 거래량 230,522 전일가 157,500 2021.11.15 11:26 장중(20분지연) 관련기사 올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close 도 각각 366억원, 241억원 담았다. 외국인은 이들 두 종목에 대해서도 각각 2일, 3일 연속 매수세를 나타내며 카카오주에 대한 뚜렷한 매수 기조를 드러냈다.

외국인이 이달 들어 매수세를 나타내면서 매수 전환에 대한 기대감도 커지고 있다. 외국인은 지난해에도 11월에 강한 매수세를 나타내며 박스권에 갇혀 있던 코스피를 사상 최고치로 이끈 바 있다. 올해도 하반기 이후 코스피가 박스권에 갇혀 있는 상태여서 외국인이 적극적으로 매수에 나설 경우 박스권 탈출이 가능할 것으로 기대된다. 다만 외국인이 매수로 전환하기 위해서는 글로벌 공급 부족 완화 등이 필요할 것으로 보인다. 생산 가동률이 점차 높아지면서 공급 부족에 따른 물가 상승 압력이 점차 완화될 것으로 전망되고 인플레이션 우려를 자극했던 주요 에너지 가격과 물류 비용도 안정화될 조짐이 보이고 있다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "경제 여건의 변화 가능성을 고려해 본다면 글로벌 패시브 자금 유입을 기대해 볼 수 있다"면서 "이로 인해 바닥권에서 장기 횡보한 대형주에 대한 선호가 증가할 것"이라고 말했다. 서 연구원은 "국내 자동차와 IT 하드웨어(H/W) 업종의 경우 마침 가격 매력이 부각되는 중으로 최근 외국인 투자자들이 이들에 대해 선별적 매집을 진행하고 있단 점도 긍정적"이라고 덧붙였다.

