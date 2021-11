IBK기업은행, '디지털뉴딜' 온라인 일자리박람회 개최

이력서 컨설팅 등 취업지원 서비스

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 한국장학재단, 한국인공지능협회와 '2021 디지털뉴딜 온라인 일자리박람회'를 개최한다고 15일 밝혔다. 이날부터 3주간 진행되는 박람회는 채용 전 과정을 온라인으로 진행된다.

디지털뉴딜을 선도하는 혁신기업이 참여하는 이번 박람회는 ‘데이터·네트워크, 인공지(AI), 사회간접자본(SOC) 디지털화’ 3개 테마로 온라인 채용관이 운영된다. 네이버시스템, 지엠티, 라이브셀인스트루먼트 등 100여개 우수기업이 참여해 채용을 진행한다.

박람회 참가 기업에게는 AI시스템을 활용한 서류심사, 면접전형, 인적성·직무검사 등 전 과정 AI 채용솔루션을 제공한다.

구직자는 AI자기소개서 분석과 이력서 컨설팅, 현직자 멘토링 등 다양한 취업지원 서비스를 무료로 체험할 수 있다. 면접에 참여한 구직자 중 선착순 300명에게는 면접지원금도 제공한다.

윤종원 은행장은 “디지털 뉴딜은 산업과 경제 전반의 대전환 정책으로서 새로운 일자리를 창출하고 있다”며 “AI, 클라우드, ICT 등 디지털뉴딜을 대표하는 혁신기업과 청년들에게 일자리 매칭을 위한 기회의 장이 되기를 바란다”고 밝혔다.

