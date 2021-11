[박스오피스]주말 관객수 줄었지만…'이터널스' 2주째 정상

[아시아경제 이이슬 기자] 마블 히어로 영화 '이터널스'가 2주 연속 주말 박스오피스 정상을 지켰다.

15일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 주말 사흘(12~14일)간 '이터널스'(감독 클로이 자오)가 50만1266명을 모아 박스오피스 1위에 올랐다. 지난 3일 개봉 후 누적 관객수 246만5867명을 기록했다.

'이터널스'는 수천 년에 걸쳐 그 모습을 드러내지 않고 살아온 불멸의 히어로들이 '어벤져스: 엔드게임' 이후 인류의 가장 오래된 적 데비안츠에 맞서기 위해 다시 힘을 합치면서 벌어지는 이야기를 담은 영화로, 지난 12일 누적 관객수 200만 명을 돌파했다. 이는 올해 최고 외화 흥행작인 '블랙위도우' 보다 빠른 속도다.

지난 10일 개봉한 장혁·유오성 주연 영화 '강릉'은 12만5625명을 모아 2위를 차지했고, 12만4982명이 본 SF 블록버스터 '듄'이 3위에 올랐다. 드니 빌뢰브 감독이 메가폰을 잡고 티모시 샬라메가 주연을 맡은 '듄'은 지난달 20일 개봉해 꾸준히 관객을 모았으며 누적 관객수 119만8417명을 기록했다.

12일 개봉한 '틱, 틱... 붐!'과 다큐 영화 '1984 최동원'이 8위와 10위를 각각 기록했다.

주말 극장을 찾은 총 관객수는 91만1441명으로 집계됐으며, 직전 주 138만 명보다 30만여 명 줄어들었다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr