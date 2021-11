배스킨라빈스, 모나미와 협업 ‘2022 컬러펜 다이어리 세트’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스는 모나미와의 협업으로 ‘2022 컬러펜 다이어리 세트’를 출시하고 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

2022 컬러펜 다이어리 세트는 다이어리에 배스킨라빈스 아이스크림을 맛을 매칭한 10가지 색상의 펜과 해피앱 전용 ‘배스킨라빈스 베스트 메뉴 3종 1+1쿠폰’으로 구성됐다. 특히 ‘다꾸(다이어리 꾸미기)’를 즐기는 소비자들의 취향을 겨냥해 문구 전문 브랜드 모나미와 협업해 소장가치를 더했다.

다이어리는 브라운, 네이비 2종으로 심플하고 고급스러운 표지에 배스킨라빈스를 상징하는 핑크와 블루 색상을 활용한 고정 밴드, 속지로 구성됐다. 후면에는 해피포인트 애플리케이션(이하 앱)에서 사용 가능한 싱글레귤러, 아이스 모찌 등 배스킨라빈스 베스트 메뉴 3종의 1+1 쿠폰이 들어있다.

컬러펜 10색 세트는 ‘민트 초콜릿 칩’, ‘슈팅스타’, ‘엄마는 외계인’과 같은 배스킨라빈스의 대표 제품을 각각 모나미 프러스펜의 민트 그린, 라이트 블루, 초콜릿색과 매칭시켰다. 배스킨라빈스 아이스크림 10종의 국내외 이름을 함께 각인하고 무지갯빛 라인업으로 완성된 컬러펜이 마니아들의 소장 욕구를 더욱 자극한다.

배스킨라빈스는 2022 컬러펜 다이어리 세트 출시를 기념해 특별 프로모션을 진행한다. 사전 예약 기간인 오는 16일까지 해피오더 앱에서 쿼터 이상 구매 시 2022 컬러펜 다이어리 세트를 2000원 혜택을 적용해 1900원에 판매한다. 또한 19일부터는 배스킨라빈스 오프라인 매장에서도 쿼터 사이즈 이상 구매 시 다이어리 세트를 3900원에 구입할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr