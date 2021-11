[e공시 눈에띄네]코스닥 - 12일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 아이톡시=코스닥시장본부는 상장폐지 사유가 발생한 아이톩시 주권에 대해 심의를 속개한다고 공시.

◆ 트루윈=종속회사인 에이치에스티가 운영자금 조달을 위해 한화시스템으로부터 183억원 규모로 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 마니커에프앤지= 최장호 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 폴라리스오피스=폴리리스웍스로터 자동차용 공조장치 부품회사인 세원의 지분을 8.11%가량 사들였다고 공시.

◆ 수젠텍=세종시 R&D센터를 99억7000만원 규모로 건설한다고 공시. 연구시설 등의 확충을 통한 연구개발 활성화와 장기 성장 인프라를 구축하기 위한 것.

◆골프존뉴딘홀딩스=자회사인 골프존카운티가 지씨화랑에 ‘골프존티 화랑’ 골프장의 토지와 부동산, 동산 및 부속물 일체를 1387억원 규모로 처분한다고 공시

