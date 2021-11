수능 문제지 15~17일 배부…도로에서 운전자 협조해야

문제지 운송 차량에 경찰 호송

운송차량 만나면 운전자 경찰 지시 따라야

별도장소 보관했다 당일 아침 시험장 배부

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 17일까지 2022학년도 대학수학능력시험 문제지를 전국 86개 시험지구에 배부한다.

시험지 배부를 위해 인수 책임자 등 관계자와 경찰인력 등 400여명이 참여한다. 시험지는 일자별 계획에 맞춰 각 시험지구에 배부한다.

문제지를 안전하게 운송하기 위해 문제지 운송 차량에 대해 경찰이 호송한다. 일반 운전자가 도로에서 운송 차량을 만나면 경찰 지시와 유도에 적극 따르는 등 협조해야 한다.

시험 지구로 배부된 문제지는 엄격한 보안 관리하에 별도의 보관 장소에 보관되며, 수능 당일 아침에 해당 시험장으로 다시 배부된다.

2022학년도 수능은 오는 18일 전국 1300여개 시험장에서 시행되며 총 50만9821명의 수험생이 지원했다.

