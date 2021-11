'경기 둘레길' 860km 전 구간 15일 개통…15개 시군 4개권역 조성

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 외곽 860km를 연결해 아름다운 자연경관과 곳곳에 자리한 생태ㆍ문화ㆍ역사를 도보로 체험할 수 있는 '경기 둘레길'이 15일 전 구간 개통됐다.

경기 둘레길는 도내 15개 시ㆍ군의 중간중간 끊겼던 숲길, 마을안길, 하천길, 제방길 등 기존 길을 연결해 경기도를 순환하는 도보 여행길이다. 2018년 11월 기본계획 수립 이후 3년여 만에 둘레길 전체가 완성됐다.

도는 앞서 보행 안전성을 최우선 고려해 ▲도보나 대중교통으로 쉽게 접근 가능한 길 ▲다양한 볼거리와 경관변화가 있는 길 ▲끊기지 않고 연속적으로 보행이 가능한 길 등 3대 원칙을 기준으로 민간자문기구 의견을 반영해 2019년 최종 노선(총 860km, 60개 코스)을 확정했다.

지난해에는 '함께 걸어 하나 되는'이란 의미를 담은 경기 둘레길 브랜드와 함께 도 외곽을 연결한 선을 형상화한 캐릭터를 개발했다. 개발 디자인은 둘레길 조성 시 종합ㆍ방향 표지판과 리본, 숲속형 이정표 등에 반영했다.

도는 올해부터 본격적인 정비 작업을 시작해 노면 정비 및 간이 안내 체계 등을 추진해 9월 말 약 340km 시범 구간(김포시 대명항~가평군 설악터미널)을 조성했다.

이어 전체 노선과 코스별 상세 정보, 주변 관광자원정보 등 종합정보 제공을 위한 경기 둘레길 누리집 개발을 완료하고, 전 구간 개통을 앞둔 지난 달 21일부터 전 국민 대상 사회관계망(SNS) 사전 홍보 행사 등을 진행했다. 오는 17일부터는 추가 홍보 행사로 쓰레기를 줍는 친환경 걷기 행사인 '플로킹(Ploking) 캠페인'을 권역별 주요 코스(김포, 포천, 여주, 안산)에서 개최한다.

도는 공식 경기 둘레길 개통 이후에도 아름다운 자연경관 및 유서 깊은 역사ㆍ문화관광자원 연계, 걷기길 인근 체험 프로그램 개발 등을 지속적으로 추진한다.

특히 외부를 순환하는 둘레길과 내부를 지나는 경기옛길, 권역별 테마길(실학자의 길, 남한산성 길 등)을 연결해 도내 어디서든 경기 둘레길을 즐길 수 있도록 연구 용역도 진행한다.

최용훈 도 관광과장은 "비대면 시대, 걷기 여행은 이제 치유와 삶의 질을 추구하는 일반적인 여행 트렌드가 됐다. 경기 둘레길 내 4개 권역별 다양하고 새로운 경기도를 느낄 수 있을 것으로 기대된다"며 "15개 시ㆍ군 연결에 그치지 않고 경기도 전역을 연결한 대표 걷기 길을 조성하고 경기도 통합브랜드로 육성해 나가도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 경기 둘레길은 ▲평화누리길(김포~연천 186㎞) ▲숲길(연천~양평 245㎞) ▲물길(여주~안성 167㎞)▲갯길(평택~부천 262㎞) 등 4개 권역으로 구성됐다.

도는 경기 둘레길 누리집을 통해 김포 1코스(13.6km, 4시간 5분, 매우 쉬움) 등 총 60개 코스에 대한 거리, 소요 시간, 난이도 등을 설명하고 있다. 국유임도 9개 구간을 제외하고 별도 사전 예약 없이 여행객 누구나 자신에 알맞은 코스를 선택해 걸으면 된다. 이들 길에서는 여주 여강길, 포천 주상절리길, 안성 박두진문학길 등 도민들의 발길이 닿았던 걷기여행길과 산정호수, 용추계곡, 평택향교, 궁평항, 고강선사유적공원 등 관광지를 즐길 수 있다.

도는 경기 둘레길을 이용하는 여행객들에게 모든 코스가 2시간 이상 소요되는 장거리인 만큼 가벼운 짐, 편한 신발 착용 등을 당부했다. 둘레길 진행 방향은 중간중간 리본, 화살표, 안내판 등으로 확인하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr