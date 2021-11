속보[아시아경제 임주형 기자] 14일 오후 10시20분께 강원도 양양군 서면 장승리 일대 야산에서 산불이 발생했다.

이에 강원도 양양군 소방당국은 비상동원령을 발령하고 진화작업에 나섰다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr