서울기술연구원, 하반기 채용시작···22일까지 접수

경영관리 분야, 기술개발본부 일반계약직 등 3명 채용

[아시아경제 임철영 기자] 서울기술연구원이 기술혁신을 통해 시민의 안전과 삶의 질을 향상시키고 서울의 지속 가능한 발전을 위해 함께 걸어갈 하반기 경력사원을 공개 채용한다고 15일 밝혔다.

하반기의 채용인원은 3명이며 부문별로는 일반직 2명, 연구직 1명을 모집할 예정이다. 연구원 채용 홈페이지를 통해 입사 지원이 가능하며 접수기간은 11일부터 22일까지다.

일반직 선발 절차는 ▲서류심사 ▲온라인 인적성 검사 ▲1차 면접 ▲2차 최종 면접 순서로 진행되며, 대체인력 선발절차는 ▲서류심사 ▲최종면접심사 등이다. 최종 임용일은 경영관리 분야 정규직은 2022년 1월 3일(월)이며, 연구직 일반계약직은 12월 20일 예정이다.

박진순 원장 직무대행은 “개원 4년 차를 맞아 서울기술연구원과 함께 서울시민의 안전과 삶의 질 향상을 위해 우수 역량을 발휘할 인재들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

