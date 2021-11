이준석 "대선 선대위과 관련해 尹측과 '전혀 협의된 바 없다'"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 14일 윤석열 국민의힘 대선후보 선거대책위원회 조직, 인사 등과 관련해 "협의된 바가 없다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 ‘댓글 공작’ 감시 프로그램인 크라켄 관련 기자회견을 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

그는 언론 보도 등에서 언급된 ‘총괄선대본부장’ 폐지, 원톱 선대위원장 등과 관련해 "그 부분과 관련해 상의된 바가 없고, 거기에 언급된 인사 이름도 공식적 경로로 제게 들어온 건 없기 때문에 4본부장 체제라든지 ‘왔다 갔다’ 하는 말들과 조직도 아는 바 없다"고 말했다.

사무총장 교체 등과 관련해서도 "거취문제라면 후보와 어떤 상의도 한 바가 없다고 말씀드린다"면서 "어떤 요청도, 어떤 응답도, 언급도 없었다"고 공개했다.

후보의 요청이 있으면 논의할 수 있는지 묻는 기자들의 질문에 대해서도 "그것에 대해서도 어떤 개연성에 어떤 요청이냐에 따라 다를 것"이라며 "그 부분에 대해서 후보 아닌 다른 사람이 언급하는 게 후보에게 부담 주는 행위"라고 말했다.

