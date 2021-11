이준석, 與 '20대 소득세 면제' 검토에 "아무 공약 대잔치"

"다급해진 이재명 측에서 아무 공약 대잔치 시작"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당이 '20대 소득세 면제' 공약을 검토 중이라는 언론 보도가 나온 가운데 이준석 국민의힘 대표는 14일 "아무 공약 대잔치"라고 비판했다. 민주당은 현재 연봉이 5000만 원 이하인 20대의 소득세를 걷지 않는 공약을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "다급해진 이재명 후보 측에서 아무 말 대잔치에 이어서 아무 공약 대잔치를 시작하고 있다"라고 직격했다.

그는 "특정 세대에게 소득세를 완전 면세하겠다는 생각은 오히려 20대를 고립시킨다"며 "직장에서 29세는 소득세가 없다가 갑자기 30세가 되면 소득세가 징세 되는 것은 무슨 형태의 공정인가. 생일선물인가"라고 비꼬았다.

이어 "우리나라는 이미 소득세에 갖가지 공제제도를 적용해서 운영하고 있다"고 덧붙였다.

또 이 대표는 "아무리 소득세를 면세해도 민주당이 수억 원씩 올려놓은 집값은 근로소득으로 못 모은다"라며 "주택공급으로 집값이나 낮출 생각 하자"고 꼬집었다.

아울러 "이재명 후보가 경기도지사 시절 온 광역버스에다가 '새로운 경기, 공정한 세상' 이런 슬로건을 도배해서 뭔가 싶었는데, 이게 바로 이재명식 갈라치기 공정"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr