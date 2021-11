김부선, 돌연 강용석에 "공개사과해…이재명보다 더 끔찍"

[아시아경제 권서영 기자] 배우 김부선 씨가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 상대로 손해배상청구소송을 제기한 가운데 변호를 맡은 강용석 변호사와의 갈등을 드러냈다.

김씨는 14일 자신의 페이스북에 여러 차례 글을 올리며 강 변호사를 '사기꾼'이라고 칭했다. 김씨는 "정부 수립 이후 서울대 법대 출신들이 나라를 망치고 있다"라며 강 변호사와 조국 전 법무부 장관을 언급했다. 이어 "나는 이재명보다 강용석이 더 끔찍하고 싫다"라며 "공개적으로 사과해라. 빠를수록 좋을 것이다"라고 덧붙였다.

이날 김씨는 "서당 개 3년이면 풍월을 읊는다고, '가로세로연구소'를 한 지 3년 넘었는데 수많은 남녀 재벌, 연예인, 정치인, 민간인 등의 사생활을 까발리고 있지 않으냐"라며 "도도맘, 강용석 특집도 한 번 다뤄줘야 하는 게 예의고 도리 아니냐"라고 쓰기도 했다. 또 강 변호사의 기소 소식을 보도한 기사를 공유하며 "사기꾼"이라고 적기도 했다.

한편 김씨는 지난 2007년부터 약 1년간 이 후보와 교제했다는 주장을 펼쳐왔다. 이에 이 후보 측은 김씨를 허언증과 마약 상습 복용자라고 칭했으며, 김씨는 정신적·경제적 손해를 이유로 지난 2018년 9월 이 후보를 상대로 3억원의 손해배상 청구 소송을 제기한 바 있다.

앞서 서울동부지법 민사합의16부(재판장 우관제)는 지난 8일 이 후보 측 변호사가 낸 기일 변경 신청서를 받아들여 10일 열릴 예정이었던 변론 기일을 내년 1월 5일로 미룬 것으로 전해졌다.

