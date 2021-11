이재명, 대우조선 합병문제에 “부당한 일·억울한 피해 없도록 최선 다할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 14일 현대중공업의 대우조선해양 인수 합병문제에 대해 “구조조정 과정에서 당사자가 감내할 수 없는 피해는 발생하지 않도록 하겠다”고 말했다.

이 후보는 이날 부산·울산·경남 지역 민생탐방 사흘째를 맞아 거제 대우조선해양을 방문한 자리에서 이같이 말했다.

그는 구조조정을 반대하는 노조원들의 이야기를 들은 뒤 “합병 자체가 맞는지 안 맞는지, 합병이 아니더라도 의사결정을 번복하는 것이 타당한지, 인수 주체가 누가 돼야 하는지 등으로 문제가 쉽지 않다”며 “다만 노동자가 걱정하는 구조조정에 깊이 관심을 갖겠다”고 강조했다.

이어 “사측의 입장도 듣고 정부 측, 상임위원회, 당 차원의 입장도 들은 뒤 3가지 차원에서 고민해보겠다”며 “다만 어떤 것도 약속드릴 수 없는 점은 양해를 부탁한다. 약속하면 거짓말이 될 가능성이 높기 때문이다. 당장 정치적 이익을 위해 불가능한 약속을 해서 희망고문을 하면 안 된다”고 했다.

대우조선소 경영진과 만난 자리에서는 “문제는 불신이다. 노동자에 대한 구조조정이 대대적으로 이뤄지고 일자리를 잃지 않겠느냐는 것과 지역 하청업체에 대한 홀대 등에 대한 우려를 막아야 한다”고 밝혔다.

