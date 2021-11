답답한 주가에 지친 개미, '삼성전자' 1년만에 순매도우위

10거래일간 삼성전자 2594억원어치 순매도

매도우위 유지시 1년여면에 월간 순매도 전환

[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자가 지지부진한 주가 흐름을 보이자 개인 투자자들이 1년여만에 순매도로 돌아선 것으로 나타났다.

14일 한국거래소에 따르면 11월 1일부터 12일까지 10거래일간 개인은 삼성전자 보통주 2594억원어치를 순매도했다. 이달 말까지 매도 우위를 유지하면, 개인은 1조164억원을 순매도한 작년 11월 이후 1년 만에 삼성전자 월간 순매도로 전환한다.

올해 들어 삼성전자 개인 누적 순매수 금액은 35조1324억원에 이른다. 개인 소액주주는 6월 말 기준 454만6497명으로, 작년 말 215만3969명에서 올 상반기에만 2배 이상으로 늘었다.

그러나 삼성전자 주가는 개인투자자들의 매수 행렬이 무색하게 내리막길을 걸었다. 삼성전자 주가는 작년 11월부터 '반도체 슈퍼사이클' 전망 등에 힘입어 가파르게 오르기 시작해 지난 1월 9만원을 돌파하며 사상 최고가를 기록했다. 이후 8만원대 박스권에서 지루하게 움직이다 하반기 들어선 메모리 반도체 업황 전망이 어두워질 수 있다는 우려에 본격적으로 하락세를 탔다. 삼성전자 주가는 작년 말 8만1000원에서 지난 12일 7만600원으로 12.84% 하락했다. 1월 11일의 장중 고점 9만6800원 대비 하락률은 27.07%다.

연초 이후 현재까지 개인의 삼성전자 순매수 금액에서 순매수 수량(4억3695만2516주)을 나눠 추산한 평균 매수 단가는 약 8만403원이다. 올해 삼성전자 주식을 사들인 많은 개인 투자자가 현재 손실권이라고 추정 가능하다.

이승우 유진투자증권 리서치센터장은 “사상 최고의 매출과 예상을 상회하는 실적을 내놓았음에도 올해 주가 성적표는 처참한 수준”이라며 “주가가 상승하기 위해선 메모리 사이클이 확실한 바닥에 근접했다는 시그널이 나오거나 경쟁사와의 차별성을 증명해야 하며 사업구조 재편이나 인수합병 등의 전략을 통한 변화의 가능성을 보여줘야 할 것”이라고 설명했다.

