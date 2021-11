깜찍한 트위지 타고 부산 씽씽 "콧노래 절로" [타볼레오]

르노삼성 트위지 시승기

부산서 관광 서비스 '투어지'로 활용

깜찍한 외관에 강력한 성능까지 '관심' 집중

[아시아경제 이창환 기자] 초소형 전기차 트위지(TWIZY)를 아시나요. 도심에서 트위지를 보면서 "세상에 저런 작은 자동차도 있나"하면서 한번쯤 눈길을 줬던 분들이 많으실 것 같습니다.

개성있는 외형으로 인해 트위지는 출시된 이후 많은 사람들의 관심을 받아왔습니다. 부산에서 투어지(TOURZY) 관광 서비스로 활용되고 있는 트위지를 지난 10일 체험해 봤습니다.

-트위지는 어떤 자동차인가요.

△트위지는 르노삼성자동차가 2017년 출시한 초소형 전기차입니다. 길이는 2.3m, 폭 1.2m, 높이 1.4m의 사이즈로 일반 자동차 주차공간에 석대를 주차할 수 있을 정도로 아담합니다.

좁은 골목에서도 운전이 쉽고, 위로 문이 열리는 시저도어를 택해 개성 넘치는 외관을 자랑합니다. 220V 가정용 일반 플러그로 약 600원(일반가정 요율 1kWh당 100원 기준)에 충전해 55㎞에서 최대 80㎞까지 달릴 수 있습니다.

1인승 카고는 뒷좌석을 트렁크로 대체해 최대 180L, 최대 75㎏까지 적재할 수 있어 배달 수요가 많은 복잡한 도심에서의 효용 가치가 매우 높습니다. 실제로 많은 자영업자 분들이 가게 홍보와 배달을 위해 트위지를 구매하고 계신다고 합니다.

-투어지 서비스는.

△투어지는 르노삼성자동차가 부산광역시와 함께 만든 부산 관광용 차량 공유 서비스입니다. 부산시 관광 벤처 스타트업 기업인 '투어스태프'가 함께 하고 있으며, 초소형 전기차 트위지를 활용한 비대면 모빌리티 쉐어링 서비스를 제공하고 있습니다.

투어지 서비스를 체험하기 위해 부산 벡스코로 향했습니다. 투어지는 벡스코와 오시리아 관광단지를 시작으로 부산시 주요 관광거점에서 운영되고 있습니다. 현재 트위지 50대여대를 운영하고 있으며 향후 운영 대수를 확대할 계획이라고 합니다.

김남진 투어지 대표는 "트위지는 안전성을 강화하고 익사이팅한 주행 경험을 제공하는 오토바이의 진화된 형태라고 봐야 합니다"라고 설명했습니다.

-트위지 실제로 운행해보니.

벡스코 지하로 내려가보니 트위지 수십대가 관광객을 맞이할 준비를 하고 있었습니다. 그중에서 하나를 골라 타고 운행을 시작했습니다.

벡스코를 시작으로 부산 달맞이공원을 거쳐 기장군에 위치한 오시리아역까지 가는 코스입니다. 시동을 걸고 운행을 시작해보니 생각보다 안정감이 느껴졌습니다. 제대로 달릴수나 있을까 했지만 시속 50km까지도 금방 올라갑니다. 최고 속도는 80km 정도라고 했는데 더 밟으면 그정도도 금방 올라갈 것 같았습니다.

트위지를 몰고 부산시내 주행을 시작해보니 사람들의 시선도 느껴졌습니다. 다른 운전자들이 트위지를 보면서 신기해하는 모습도 봤고 인도에 서있던 시민분들이 트위지를 가리켜 저런 차도 있다 하는 말씀도 들렸습니다. 그만큼 홍보 효과는 확실해 보였습니다.

-언덕길도 거뜬하고 2명 태워도 무리 없어

△트위지의 주행성능은 생각보다 좋았습니다. 달맞이공원의 가파른 언덕길도 무리 없이 올라갔고 뒷좌석을 포함해 성인남성 두 명을 태워도 문제가 없었습니다. 트위지는 13Kw급의 모터를 장착했으며 최고출력 17.1마력과 최대토크 5.8kg.m를 발휘합니다.

선선하고 화창한 날씨 속에서 차를 몰고 달려보니 관광 온 기분이 한껏 납니다.

안정성도 충분해보였습니다. 작은 차체지만 에어백을 탑재했으며 4점식 안전벨트, 탑승자 보호 캐빈 등이 탑재됐습니다. 르노삼성 관계자는 "트위지는 안전성을 강화하기 위해 강판 프레임을 적용했다며 비슷한 크기의 오토바이와 비교해 훨씬 높은 안전성을 자랑한다"고 말했습니다.

-트위지는 어디서 만들어지나요

△그동안 스페인 바야돌리드 르노 공장에서 생산돼 완제품으로 수입해 오던 트위지는 2019년 10월부터는 내수와 전 세계 수출 물량을 모두 르노삼성 부산공장에서 만들고 있습니다. 르노삼성 공장 안에서 동신모텍이라는 르노삼성 협력사가 제작을 담당합니다.

동신모텍은 부산 소재의 차체부품 제조업체로 연간 트위지 생산능력은 내수 및 수출 물량을 포함해 약 5000대 수준입니다. 트위지 수출 물량은 현재 유럽 시장을 중심으로 계획돼 있으나, 향후 다른 지역까지 확대해 나갈 예정이라고 합니다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr