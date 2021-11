롯데온, ‘더 블랙 위크’…해외 직구 제품 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 15일부터 28일까지 해외 직구 제품을 최대 50% 할인하는 '더 블랙 위크' 행사를 한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 미국 블랙프라이데이에 맞춰 기획했으며, 명품 의류와 가전 등 해외직구 상품 1만종, 50억원어치의 물량을 준비했다.

해외 직구 상품 구매 시 최대 20% 할인 쿠폰이 제공되고, 카드사별로 추가 10% 할인도 받을 수 있다.

롯데백화점 바이어가 직수입하는 명품 편집매장인 '롯데탑스'와 '스말트', '스니커바'는 물론 롯데면세점도 행사에 참여해 다양한 상품을 최대 70% 할인한다.

롯데온 관계자는 “해외 직구가 일상화되며 미국 블랙프라이데이, 중국 광군절 등 대형 행사에서 상품을 구매하는 사람들이 늘어나고 있다”며 “오는 26일 블랙프라이데이에 맞춰 명품, 가전 등 인기 해외 직구 상품을 저렴한 가격에 선보이는 더 블랙 위크를 기획했다”고 말했다.

