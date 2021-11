농협은행, 제2차 ESG추진위원회 개최

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 ‘제2차 ESG(환경·사회·지배구조)추진위원회’를 개최했다고 14일 밝혔다.

지난 12일 서울시 중구 농협은행 본사에서 열린 ESG추진위원회는 농협은행의 ESG경영전략을 수립하고 추진방향을 총괄하는 협의체로, 올해 농협은행 ESG추진성과를 공유하고 내년 사업추진 방향을 협의하기 위해 마련됐다.

올해 주요 성과로는 적도원칙, CDP, UNEP FI 등의 글로벌 이니셔티브 가입, 금융위·금감원 주관의 지역재투자 평가 2년 연속 '최우수'등급 획득, 한국기업지배구조원이 실시하는 ESG 대외평가 'A등급'획득 등이 있으며,

내년은 탄소배출량 관리방안에 따른 자산포트폴리오 탄소 배출량을 측정·관리하여 기후변화에 체계적으로 대응하고, 글로벌 ESG평가기관의 대외 평가를 면밀히 준비할 예정이다.

지준섭 위원장(농업·녹색금융 부문 부행장)은 “금년은 ESG경영체계를 빠르게 구축하는 소기의 성과를 냈다면, 내년은 더욱 체계적이고 속도감 있게 ESG를 내재화해 '농협이 곧 ESG'란 말에 어울리는 ESG선도은행으로 도약하겠다”고 밝혔다.

