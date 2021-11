국회, 양도세 완화 논의…여야 1주택 비과세 기준 상향 공감

양도차익별 장기보유특별공제 차등 적용엔 이견

15일 기재위 조세소위 개최…정부, 잘못된 신호 우려

[세종=아시아경제 문채석 기자] 여당이 당론으로 추진하는 양도소득세 개편 법안에 대한 국회 논의가 본격화한다. 여야 모두 양도세가 비과세되는 고가주택 기준을 올리자는 데엔 대체로 공감대를 이루고 있지만, 각론에선 이견이 있어 논의 상황에 따라 개편 수준이 달라질 전망이다.

14일 국회와 정부에 따르면 국회 기획재정위원회는 15일 조세소위를 열고 양도세 개편 내용을 담은 소득세법 개정안 논의를 시작한다. 더불어민주당 정책위원회 수석부의장인 유동수 의원이 지난 8월 대표 발의한 이 법안은 1가구 1주택 양도세가 비과세되는 고가주택 기준을 현행 시가 9억원에서 12억원으로 올리는 내용이 골자다. 2008년부터 유지되고 있는 현 고가주택 기준이 그간의 물가나 주택가격 상승 등을 고려할 때 현실적이지 않다는 판단에서다.

개정안엔 주택 거래로 인한 양도차익 규모와 관계없이 일괄 적용되던 1세대 1주택자의 장기보유특별공제율(장특공제, 거주기간 40%+보유기간 40%)을 변경하는 내용도 담겼다. 거주기간에 따른 공제율을 그대로 두되, 보유기간에 따른 공제율은 양도차익별로 10~40% 차등 적용하는 방식이다. 이를 통해 양도차익이 15억원을 초과하는 초고가주택은 보유기간 공제율이 현행 40%에서 10%로 대폭 축소돼 세 부담이 늘게 된다.

1세대 1주택자에 적용되는 장특공제의 거주기간 및 보유기간 기산점을 현행 해당주택 취득 시점에서 1주택자가 되는 시점부터로 변경하는 내용도 있다.

민주당은 지난 4·7 재보궐선거 참패 요인이 부동산정책 실패에 있다고 보고, 의원총회를 거쳐 이 같은 양도세 개편 방안을 마련해 당론으로 중이다. 법안의 세 주요 내용을 모두 정기국회 내에 통과시킬 계획이다. 일각에선 대장동 개발 특혜 의혹이 불거지고 이재명 대선 후보가 불로소득 환수를 주장하고 있는 와중에 당이 양도소득세 완화를 기존 안대로 추진하기 어렵다는 지적도 나오지만, 의총에서 정한 사안인 만큼 그대로 간다는 입장이 우세한 것으로 전해졌다. 최근 부동산 시장 상승세가 다소 둔화한 것이 양도세 완화 방침을 바꿀 요인이 되지 않는다는 게 당의 전반적인 시각이다. 대선을 앞두고 연말 종합부동산세 고지가 예고돼 있어 부동산 민심을 자극할 수 있는 만큼 양도세 완화 카드를 거두긴 어려운 입장이란 지적도 나온다.

야당은 양도세 비과세 기준 상향에 대해 대체로 공감하고 있다. 하지만 일부 납세자의 부담이 커지는 장특공제율 차등 부과 등 각론에서는 이견을 보여 국회 논의 과정에서 양도세 개편에 대한 세부 조정이 이뤄질 전망이다.

정부는 일단 국회 논의를 지켜보겠다면서도 양도세 완화가 자칫 시장에 잘못된 신호를 줄 수 있다는 우려를 감추지 않고 있다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난달 20일 국정감사에서 "부동산 양도소득세 기준 조정의 필요성이 있다고 보여진다"면서도 "(부동산 시장에) 잘못된 시그널을 주거나 시장 안정을 저해하는 요인으로 작용할까 봐 걱정도 크다"고 말했다.

