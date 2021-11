예비 무역전문가 수출성과…무협, 'GTEP 전자상거래 경진대회'

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 지난 12일 서울 삼성동 코엑스에서 '제15기 지역특화 청년 무역전문가 양성 프로그램(GTEP) 전자상거래 경진대회'를 개최했다고 14일 밝혔다.

GTEP은 무역협회가 전국 20개 대학과 함께 2007년부터 운영하고 있는 대학생 무역 전문인력 양성 사업이다. 지난 6개월 간 GTEP 학생들의 전자상거래 실습 성과를 공유하기 위해 마련된 올해 대회에는 모두 86개 팀이 지원했다.

대상은 숭실대학교 '큐앤큐'(Q&Q)팀에 돌아갔다. 이 팀은 산학협력업체 루벨리와 협업을 진행하며 발 팩을 비롯한 다양한 바디케어 제품을 쇼피, 아마존, 레인지미 플랫폼에 입점시켰다. 이를 통해 동남아와 북미 시장으로 첫 수출에도 성공했다.

최우수상은 단국대학교의 '단국위시스'(비건식품) 팀과 한국해양대학교의 '해르메스'(생활용품) 팀이 수상했다. 단국위시스 팀은 산학협력업체 더빈트와 협업을 진행하며 초콜릿, 김스낵 등의 비건식품을 동남아시아 지역 쇼피, 라자다, 알리바바 플랫폼에 입점시켰다. 해르메스 팀은 산학협력업체 해달상점과 협업을 진행하며 텀블러, 파우치 등의 상품을 쇼피에 입점시켰다.

이 밖에 우수상은 한국외국어대학교 '핫식스'(HOT6s) 등 4개 팀이, 장려상은 인제대학교 '티핑포인트'(Tipping Point) 등 8개 팀이 각각 수상했다.

장석민 무역아카데미 사무총장은 "GTEP 프로그램과 경진대회를 통해 대학에는 올바른 실습방향과 목표를 제시하고 학생들 간에는 긍정적인 자극을 더할 수 있었다"면서 "앞으로도 우리 중소기업의 온라인 수출길을 열어주는 청년 무역인력 양성을 위해 국내 대학과 손잡고 노력하겠다"고 말했다.

