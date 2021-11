우리銀 "우리원뱅킹 청약저축 가입 선착순 만명에게 배민 쿠폰 제공"

다음 달 17일까지 이벤트 진행

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 우리원뱅킹에서 청약저축 신규 가입 고객을 대상으로 ‘원뱅킹에서 청약저축 가입하면 1+1 더블혜택’ 이벤트를 다음 달 17일까지 실시한다고 14일 밝혔다.

이벤트는 우리원뱅킹에서 ‘주택청약종합저축’, ‘청년우대형 주택청약종합저축’ 신규 가입 고객을 대상으로 선착순 1만명에게 배달의 민족 모바일쿠폰 1만원권을 제공한다. 추첨을 통해 신세계 모바일상품권 100만원권(5명)도 제공한다.

‘주택청약종합저축’에서 ‘청년우대형 주택청약종합저축’으로 전환 가입한 고객도 이벤트 대상에 포함된다. 자세한 이벤트 내용은 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다

우리은행 관계자는 “우리원뱅킹에서 주택청약종합저축과 청년우대형 주택청약종합저축을 편리하게 가입하는 고객을 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 비대면을 통해 거래하는 고객이 만족할 수 있는 서비스와 혜택을 담은 이벤트를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr