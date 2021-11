윤석열 "대통령 피선거권 연령 하한 검토"

페이스북 통해 "대통령 피선거권 연령 지금보다 낮춰야"

[아시아경제 한진주 기자] 국민의힘 윤석열 대선 후보가 대통령 피선거권을 현행보다 낮추는 방안을 제안했다.

윤 후보는 13일 페이스북에서 "대통령이 되면 현행 40세인 대통령 피선거권 연령을 낮추는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 '한국의 오바마, 마크롱이 되어보지 않으시겠습니까'라는 글로 2030 청년 표심 공략에 나섰다.

윤 후보는 "현재 미국은 대통령 피선거권 연령이 35세이고, 프랑스는 18세 이상이면 입후보 할 수 있다"며 "우리나라도 지금보다는 낮춰야 한다. 물론 개헌 사항이기 때문에 국민적 합의를 바탕으로 국회와 논의하겠다"고 했다.

그는 이어 "여러분이 새 시대를 열고 정치를 바꾸시라. 제가 여러분의 시대로 가는 다리가 되겠다"고 했다.

국민의힘이 지난 10일 국회의원·지방자치단체장·지방의회의원의 피선거권 연령을 하향 조정하는 내용의 공직선거법 개정안을 당론으로 발의한 것에 대해 윤 후보는 "늦었지만 다행"이라고 했다.

그러면서 "청년 피선거권 확대로 청년의 정치 참여 기회가 늘어나면 자연스럽게 각종 청년 의제 논의가 정치권에서 활발해질 것"이라며 "청년 일자리, 대학 등록금, 병역 등 청년의 이해가 걸린 각종 문제에 청년의 입김이 보다 강화되고 기존 정치권에 큰 자극이 될 것"이라고 덧붙였다.

