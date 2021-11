초등학교 女동창 때려죽여 강가에 버린 50대 男 … 구미경찰, 체포 구속영장 신청

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 초등학교 여자 동창생을 때려죽여 하천가에 내다 버린 50대 남성이 붙잡혀 구속영장이 신청됐다.

경북 구미경찰서는 자신을 무시한다며 초등학교 동창생을 둔기로 때려 숨지게 한 뒤 강가에 내다 버린 혐의(살인·시신유기)로 A(57·남) 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 13일 밝혔다.

A 씨는 지난 10일 오후 7시 50분께 구미 고아읍 황산리에서 자신의 차에 함께 타고 있던 B(57·여) 씨와 말다툼하다 둔기로 여러 차례 때려 살해한 후 시신을 인근 하천변에 유기한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A 씨는 평소 자신을 무시하는 말을 자주 해 자존심이 상해 범행을 저질렀다고 진술했다.

경찰은 “아내가 지난 9일 오후 집을 나간 뒤 연락이 되지 않는다”는 B 씨 남편의 신고를 받고 수사에 나섰다.

수사 착수 이후 고아읍의 한 주민은 범행 현장 인근에서 B 씨의 휴대폰을 발견해 경찰에 신고했다.

경찰은 인근 CCTV에서 A 씨 차량을 발견해 수배 차량으로 등록해 추적했다.

지난 11일 오후 9시 10분께 순찰차를 보고 도주하던 A 씨의 차량이 10여분간 경찰의 추격을 받다 전봇대와 충돌해 멈춰 섰고 경찰은 차 안에 있는 A 씨를 붙잡았다.

A 씨는 경찰에 검거되기 전 둔기로 손목 부위를 자해해 병원 치료를 받았다.

