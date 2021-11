[아시아경제 유병돈 기자] 릭스솔루션 릭스솔루션 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 990 전일대비 19 등락률 +1.96% 거래량 3,051,235 전일가 971 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close 은 제3자배정 유상증자 납입에 따라 최대주주가 엔비알컴퍼니에서 스트라타 조합으로 변경됐다고 12일 공시했다.

변경된 최대주주의 지분율은 13.36%다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr