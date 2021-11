[아시아경제 지연진 기자] 비엠티 비엠티 086670 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 650 등락률 -5.75% 거래량 133,778 전일가 11,300 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 비엠티, ‘스마트팩토리 어워드’ 에너지관리솔루션 부문 기술혁신대상 수상비엠티, 세계 5대 조선기자재전 ‘코마린’ 참가…“LNG선 발주 증가 수혜“비엠티, 수소인프라용 핵심부품 자체 개발…"'수소모빌리티+쇼'에서 선보인다" close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 0.8% 증가한 225억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업손실은 20억원으로 적자전환했고, 당기순손실도 15억원으로 적자전환했다.

