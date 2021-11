[위클리中企]상도가구·밀워키·텐마인즈

[아시아경제 김종화 기자] 정리에 꼭 필요한 가구 상도가구가 지난 7일 첫 방송된 SBS 일요드라마 '너의 밤이 되어줄게'에 제품을 협찬한다. 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키가 팩아웃(PACKOUT) 시스템 제품 베스트셀러 3종을 공개했고, 헬스케어가전 전문기업 ㈜텐마인즈가 코골이 완화 베개 '모션필로우3'로 CES 2022 혁신상을 수상하며 지난 2020년에 이어 2관왕을 달성했다.

상도가구, SBS 일요드라마 '너의 밤이 되어줄게' 제품 협찬

정리에 꼭 필요한 가구 상도가구가 지난 7일 첫 방송된 SBS 일요드라마 '너의 밤이 되어줄게'에 제품을 협찬한다.

상도가구는 고객의 다양한 라이프 스타일과 어우러는 디자인과 실용성, 가성비를 모두 갖춘 가구로 젊은층부터 중장년층의 고객까지 많은 사랑을 받고 있는 가구 브랜드다.

제품 협찬이 진행되는 SBS 일요드라마 '너의 밤이 되어줄게'는 몽유병을 앓고 있는 월드스타 아이돌과 비밀리에 이를 치료해야 하는 신분 위장 입주 주치의의 달콤 살벌한 멘탈 치유 로맨스를 그린 작품이다.

상도가구는 극중 아이돌 멤버들이 생활하는 공간에 '제련공단 전면책장', '케렌시아 패브릭 수납장', '바 체어론', '베이크 좌식소파' 등 생활감 있는 가구를 협찬, 자연스러운 노출로 긍정적인 이미지를 높일 수 있도록 했다.

상도가구 관계자는 "최근 생활 속에서 다양하게 활용되는 책장, 식탁, 시스템행거, 철제 랙선반 등의 가구가 미디어에 꾸준히 노출되며 제품 문의 또한 늘고 있다"면서 "이번 SBS 드라마 '너의 밤이 되어줄게' 시청과 함께 드라마 속 다양한 상도가구 제품에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

밀워키, 2021 팩아웃 시스템 베스트셀러 3종 공개

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키가 팩아웃(PACKOUT) 시스템 제품 베스트셀러 3종을 공개했다. 팩아웃 시스템은 바닥부터 제품을 하나씩 차곡차곡 쌓아 올리는 제품으로, 밑을 받쳐주는 제품이 가장 기본이며 중요한 부분이다.

어떠한 지형도 편하게 이동할 수 있는 9인치 올 터레인 휠이 부착된 '롤링 툴박스'는 현장에서 이동 편의성을 극대화한 제품이다. 메탈로 보강된 모서리를 통해 최대 114kg의 무게 지지가 가능하며, 충격 저항성이 높은 폴리머 구조로 최고의 내구성을 자랑한다.

'멀티박스'는 현장에서 사용하는 볼트, 너트 및 나사 등 가장 기본적인 부품을 보관하는 상자다. 약 12cm의 높이로 조금 큰 부품을 보관하기에도 용이하며, 내부에 여러 개의 이동식 개별함이 포함돼 자유로운 칸 구성이 가능하다. 또 내용물 이동 방지용 덮개가 탑재돼 이동중 작은 부품들이 서로 섞이지 않게 디자인했다.

팩아웃 시스템 공구함 제품 중 유일하게 뚜껑이 없는 '오픈형 툴박스'는 활용성이 무궁무진해 다재다능한 제품으로 불린다. 먼저 벽에 부착해 사용하는 팩아웃 거치대에 오픈형 툴박스를 걸어 현장 내 다양한 상황 속에서 전동공구를 수납하거나 꺼내서 사용할 수 있다.

밀워키 관계자는 "팩아웃 시스템은 2017년도부터 국내에 판매를 시작해 꾸준히 성장하고 있는 제품"이라면서 "소비자들이 꾸준히 사랑해주시고 찾아 주시는 만큼 더욱 많은 제품을 공격적으로 출시해 다양한 기능과 편의성을 선사하겠다"고 말했다.

텐마인즈, '모션필로우3', CES 2022 혁신상 2관왕

헬스케어가전 전문기업 ㈜텐마인즈가 코골이 완화 베개 '모션필로우3'로 CES 2022 혁신상을 수상하며 지난 2020년에 이어 2관왕을 달성했다.

텐마인즈 모션필로우3는 코골이 완화를 통해 수면의 질 개선을 기대할 수 있는 스마트 코골이 방지 베개다. 이 제품은 지난 2020년에도 CES 혁신상과 독일 혁신상(GIA)을 수상한 바 있으며 독일 국제 디자인 공모전인 'iF 디자인 어워드 2021'에서 본상을 수상하며 제품의 디자인 우수성과 기술력을 인정받은 바 있다.

CES는 매년 미국 라스베가스에서 열리는 세계 최대 규모 소비자 가전 전시회다. 미국소비자기술협회(CTA)는 최근 내년 1월 열리는 전시회 개최에 앞서 27개 부문에 걸쳐 기술력, 디자인, 사용자 가치를 기준으로 혁신상을 선정해 발표했다.

텐마인즈 모션필로우3는 코골이 완화를 통해 수면의 질 개선을 기대할 수 있는 움직이는 코골이 방지 베개로 건강 및 웰빙 부문에서 혁신상을 수상했다.

모션필로우3는 ▲에어백이 탑재된 베개, ▲사용자의 코골이를 분석하여 에어백을 동작시키는 솔루션박스, ▲사용자의 코골이 소리를 보다 정확하게 찾아주는 서브모듈로 구성돼 있다. 서브모듈은 솔루션박스와 블루투스로 통신하며 사용자의 코골이 소리가 발생하는 위치를 거의 완벽하게 식별하여 해당 코골이 소리에만 반응하도록 돕는다.

텐마인즈 관계자는 "내년 1월에 열리는 CES에 참가, 모션필로우 체험존/상담존/이벤트존 등 전시홍보부스 운영을 통해 국내외 바이어를 대상으로 판로확대에 나설 예정"이라면서 "모션필로우3 외에도 잠이 부족한 현대인들의 숙면을 돕기 위한 제품을 지속적으로 개발하는 등 슬립테크 기업으로 자리매김해 나갈 계획"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr