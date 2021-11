순천시, 건축직 공무원 소통과 공감으로 직무교육 실시

건축행정 업무의 효율적 운영을 위한 토론식 직무교육 및 멘토링 운영

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 오는 15일·17일 이틀에 걸쳐 순천시 건축직 8·9급 직원 26명을 대상으로 직무교육을 실시한다고 12일 밝혔다.

시는 최근 신규 공무원의 지속적인 증가로 건축행정의 전문성·효율성을 위해 이번 교육을 마련했다.

이번 교육은 딱딱한 주입식 교육이 아닌 업무에 대한 전문성과 현장업무의 어려운 점을 외부강사 없이 선후배 공무원이 한자리에 모여 토론 형태의 열린 교육으로 진행된다.

주요내용은 ▲건축 인·허가 관련사항 ▲건설공사의 각종 행정절차 ▲순천시 문화재 현황과 관계법 해설 ▲불법건축물 운영 및 건축물 철거·해체 관련사항과 ▲시책으로 추진하고 있는 총괄건축가 운영에 관한 내용으로, 강사는 해당 업무의 각 팀장이 맡는다.

또한 신규 직원들의 업무 처리 향상과 새로운 직장에 대한 호감과 적응을 위해 멘토링 제도를 운영한다.

내달부터 내년 2월까지 3개월간 운영해 현안업무 뿐 아니라 직장생활의 다양한 측면까지 돌보겠다는 계획이다.

건축과 관계자는 “이번 직무교육과 멘토링제는 선·후배 공직자 간 업무적인 소통을 통해 후배 공직자에게 경험과 실무를 직접 전수할 수 좋은 기회로 시민과 함께하는 공감행정을 펼칠 수 있는 장이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 건축 관련 전문교육 프로그램을 마련해 건축업무의 능력향상과 정서적 함양을 통해 순천만의 아름다운 도시 건축을 이끌어 가겠다”고 말했다.

