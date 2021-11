[아시아경제 지연진 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 2,900 등락률 -3.03% 거래량 655,675 전일가 95,800 2021.11.12 14:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "美투자 임박 솔루스첨단소재…저평가 벗어날 것"특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진!바이오 소재 전문 솔루스바이오텍 공식 출범 close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 41.22% 증가한 1045억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

이 기간 영업이익은 38억원으로 전년동기대비 49.33% 줄었고, 당기순이익은 7억원으로 흑자전환했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr