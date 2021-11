경북 영주시, 마이크로바이옴 클러스터 조성 MOU 체결

미래 핵심 산업 이끄는 도시 전략 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 ‘마이크로바이옴 산업’을 이끄는 도시 전략을 추진하고 있다.

영주시는 12일 ‘영주시 농축산분야 활용을 위한 마이크로바이옴 산업화’ 포럼을 개최하고 클러스터 조성을 위한 관련 기관 간 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

4차 산업 시대를 맞아 바이오 유망분야로 주목받는 마이크로바이옴은 미생물을 뜻하는 ‘Microbe’와 생태계를 의미하는 ‘Biome’을 합친 용어이다.

영주시는 대한마이크로바이옴협회, 광운대학교 마이크로바이옴센터, 주식회사 마이크로바이옴 등과 상호협력을 약속했다.

참여 기관들은 마이크로바이옴 클러스터 조성을 위한 전략 수립, 농축산분야 특화사업 기획, 클러스터 홍보 및 공동사업 추진, 해외 진출을 위한 공동사업 및 투자기업 발굴, 마이크로바이옴 연구·개발 기획 및 기술협력 등 프로젝트를 추진할 계획이다.

포럼에는 마이크로바이옴 및 지역 농축산 관계자가 참석했다. 포럼은 영주 농업의 마이크로바이옴 전략화와 농업 적용 등에 관한 내용으로 진행됐다.

시는 마이크로바이옴 복합 미생물 농가 보급, 클러스터 조성 계획수립 용역 등을 별도 추진해 마이크로바이옴 산업을 미래 신성장 동력으로 육성할 방침이다.

장욱현 시장은 “농축산분야에 특화된 산업화 방안을 모색하고 기관과 상호 신뢰를 바탕으로 마이크로바이옴 클러스터 조성이라는 공동 목표를 위해 노력할 것”이라 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr