농협은행, 농촌 어르신 말벗 봉사 및 따뜻한 겨울나기 활동

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 고객행복센터 직원들과 말벗서비스 상담사들은 농촌마을인 세종시 연기면 잣띠길에 거주하시는 어르신들 댁을 직접 방문하여 말벗 동무를 해드리고 월동준비 확인 등 다양한 활동을 실시했다고 12일 밝혔다.

전날 진행된 활동에서는 장기간 인연을 맺고 전화통화로 말벗이 되어드린 고객행복센터 상담사들이 직접 어르신들을 찾아뵈며 즐거운 추억을 선사하고 기쁨을 드리기 위하여 마련되었으며, 집안 청소를 실시하고 어르신의 월동준비를 위한 겨울이불과 점심식사를 대접하는 등 따뜻한 시간을 가졌다.

농협은행은 사회공헌활동의 일환으로 상담사들이 매주 1~2회 930여명의 농촌 어르신들께 전화로 안부를 묻고 불편사항을 확인하는 ‘말벗서비스’를 2008년부터 13년째 운영하고 있다.

양선희 고객행복센터 센터장은 “전화통화를 넘어 직접 찾아뵙고 얼굴을 보며 말벗이 되어 드리고자 이번 방문을 계획했다.”라며, “앞으로도 다양한 방식으로 농촌 어르신들께 따뜻함을 전달하는 든든한 민족은행이 되겠다.”라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr