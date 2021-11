케어랩스, '굿닥' 병원 접수·예약 누적사용 2300만↑

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,840 전일대비 70 등락률 +0.90% 거래량 37,127 전일가 7,770 2021.11.12 13:27 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 "굿닥, '대한민국 혁신박람회 2021' 소개기업 선정"케어랩스 굿닥, KT 헬스케어 영상통화솔루션 도입… 모바일상담 시범서비스 추진리비안 실무진, 이번주 국내 방한..."한국 방문하는 이유는" close 자회사 모바일 헬스케어 플랫폼 기업 굿닥의 모바일 중심 IT헬스케어 기술이 병원 사전 예약, 접수 간소화 서비스로 비대면 문화를 정착시키고 있다.

국내 사용자 수1위 헬스케어 플랫폼 굿닥은 자체 ‘병원 접수·예약’ 서비스가 본격적인 성장 궤도에 오르며 누적사용 2300만 건을 돌파했다고 12일 밝혔다. 회사 측은 특히, 접수 태블릿을 통한 비대면 접수 서비스가 병원 데스크 업무 부담을 경감시켰다는 평가와 함께 도입 병원 수가 꾸준히 증가해 지난 10월 기준 일 평균 사용 건수가 전년 동월 대비 5배 이상 증가한 것으로 집계됐다고 설명했다.

이 외에도 굿닥은 수도권 지역 대형병원을 중심으로 도입한 QR체크인 키오스크 서비스 사용 건 수가 월 평균 50만에 달해 지난 10개월간 누적 사용 500만건을 넘어섰다고 밝혔다. 코로나19 방역 차원에서 원내 감염관리에 기여했다는 평가와 함께 사용량이 꾸준히 증가하고 있는 추세라고 회사 측은 분석했다.

접수 태블릿, 키오스크 등 O2O서비스를 통해 병원에서 ‘굿닥’ 브랜드를 경험한 환자들이 점차적으로 증가하면서 ‘굿닥’ 모바일 앱으로의 유저 유입도 증가하고 있다. 지난 10월 기준, 굿닥의 누적 앱 다운로드 수는 750만에 달한다. 월 평균 사용자 수는 150만명으로, 국내 모바일 헬스케어 플랫폼 중 압도적인 선두 지위를 확보하고 있다.

임진석 굿닥 대표이사는 “연내 비대면 진료, 병원 예약 찾기 기능 등을 포함한 대대적 플랫폼 리뉴얼을 앞두고 있는 만큼, 모바일을 중심으로 더욱 편리한 접수-예약 시스템 개편이 이어질 예정”이라며 “30만개 이상의 병원후기를 통한 신뢰성 있는 정보 제공 등을 통해 사용자 중심의 신뢰성 있는 헬스케어 플랫폼을 지향하고 있는 굿닥은, 앞으로도 IT기술을 통해 일상 속 헬스케어 서비스 편의성을 한층 높이고, 누구나 보편적인 병원 이용이 가능하도록 노력해 갈 것”이라고 전했다.

