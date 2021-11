삼성전자, 평가·승격 등 인사제도 개편한다…"내부 의견 청취중"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 올 연말 인사제도 개편에 나선다.

12일 재계에 따르면 삼성전자는 전날 사내 게시판에 인사제도 개편 관련해 "중장기 인사제도 혁신과정 중 하나로 평가·승격제도 개편안을 준비하고 있다"고 임직원들에게 공지했다. 사측은 "임직원의 업무와 성장에 중요한 영향을 미치는 제도인 만큼 내부의 다양한 의견과 외부 전문가 자문, 국내외 기업 벤치마킹 등 다각도로 의견수렴을 거쳐 준비했다"고 설명했다.

삼성전자는 공식 설명회에 앞서 노사협의회, 노동조합, 부서장 등 임직원 의견을 청취한 뒤 확정해 이달 말 부서별 설명회를 열 예정이다. 삼성전자는 경영환경 변화에 대응하고 중장기 지속 성장의 기반을 마련하기 위한 차원에서 인사제도 개편을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.

삼성전자가 이번에 인사제도를 개편하게 되면 2016년 이후 5년 만이 된다. 앞서 삼성전자는 2016년 인사제도 개편을 통해 직급단계를 기존 7단계(사원1·2·3, 대리, 과장, 차장, 부장)에서 4단계(CL1∼CL4)로 단순화했다. 임직원 간 호칭은 '~~님'으로 통일하되 업무 성격에 따라 '님', '프로', '선후배님' 또는 영어 이름 등 수평적인 호칭을 자율적으로 사용할 수 있게 했다. 다만 팀장, 그룹장, 파트장, 임원은 직책으로 부른다.

삼성전자는 그동안 연공형 직급 폐지, 수평적 호칭 시행, 역량진단 시범 적용, 리더십 진단 도입 등 인사제도 개선을 진행해왔다. 삼성전자 관계자는 "아직 개편안이 확정되지 않았다"고 말했다.

