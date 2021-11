네이버, 스마트플레이스 사업자센터 전면 개편…SME 온라인 확장 돕는다

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 오프라인서 활동하는 소상공인(SME)이 온라인에서도 보다 쉽고 효율적으로 사업을 확장할 수 있도록 ‘스마트플레이스 사업자센터’를 전면 개편했다고 12일 밝혔다.

먼저 스마트플레이스 사업자센터에서 네이버에 노출되는 ‘내 가게’ 정보를 편집하는 것부터 네이버예약·주문 등 오프라인SME 전용 네이버 ‘비즈니스 도구’까지 모두 관리할 수 있게 일원화됐다.

사업자센터 내 카테고리와 기능의 명칭, 배열도 SME의 의견을 반영해 보다 직관적으로 바꿔 스마트플레이스를 처음 시작하는 SME도 더 쉽게 사용할 수 있게 됐다.

또 ‘네이버 비즈니스 스쿨’과의 연계를 통해 누구나 스마트플레이스를 잘 활용할 수 있도록 맞춤 교육을 제공한다. 업종 별로 활용하면 효과적인 비즈니스도구, 사업전략을 고려해 설계된 특화 교육 과정이 제공된다. 지난달 선보인 음식점, 미용실 업종 SME 대상 교육은 한 달 만에 약 1000명 이상이 수강 신청하며 높은 관심을 얻은 바 있다.

오프라인 SME가 가장 어려움을 느끼는 데이터 기반의 사업관리도 더욱 편리해졌다. 스마트플레이스 사업자센터 내에서 제공되는 ‘통계’ 기능을 활용하면 ▲사용자들이 네이버 검색을 통해 내 가게 정보를 접한 시간대·요일 별 통계 ▲내 가게의 상품 별 매출 ▲클로바 인공지능(AI)를 통한 리뷰 분석 등 가게의 평판 관리나 고객 타겟팅을 위해 활용할 수 있는 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

향후 데이터를 기반으로 문제해결 방안을 제시하는 기능도 추가해 SME의 장기적인 사업 경쟁력을 높이는 플랫폼이 되겠다는 방침이다.

권혁상 네이버 스마트플레이스 리더는 "바쁜 생업을 이어가는 SME가 플랫폼을 활용하는 데 큰 부담 없이 내 가게를 보다 효율적으로 알리고 많은 고객들과 연결되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

