[아시아경제 지연진 기자] 에치에프알 에치에프알 230240 | 코스닥 증권정보 현재가 22,450 전일대비 100 등락률 +0.45% 거래량 33,887 전일가 22,350 2021.11.12 11:17 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세 close 은 미국 IT &통신 네트워크 솔루션 업체(FUJITSU Networks Communications)에 107억원 규모의 5G Fronthaul(장납기 일부 구성품) 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

