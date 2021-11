롯데온, ‘롯데마트 2℃ 김장 대전’…최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 17일까지 ‘롯데마트 2℃ 김장 대전’을 진행하고, 절임배추·김장 채소 등을 최대 20% 할인 판매한다고 12일 밝혔다.

기본 재료인 절임배추는 사전 예약 판매한다. 해남·영월 절임배추 20kg 상품이 사전 예약 판매 대상이며, 희망 날짜에 맞춰 배송해준다.

고춧가루와 간편김치양념도 저렴한 가격에 선보인다. ‘샘표 새미네부엌 간편김치양념’ 구매 시 1+1 혜택을 제공하고, 고춧가루를 비롯해 다양한 김장 재료는 20% 추가 농할을 받을 수 있다.

롯데마트 자체브랜드(PB) 요리하다 포기김치와 CJ비비고 김치, 종가집 김치 등을 구매 시 최대 10% 할인 및 무료 배송 혜택도 제공한다.

롯데온 관계자는 “11월 중순에 접어들며 김장 관련 수요가 크게 늘어나고 있다”며 “김장 수요에 맞춰 절임배추 예약 판매, 포장김치 할인 판매 등 다양한 행사를 준비했다”고 말했다.

