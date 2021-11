[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 2,100 등락률 +3.76% 거래량 76,828 전일가 55,800 2021.11.12 11:17 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 3Q 매출액 3.7조원…영업익 141%↑"작은 실천이 세상을 바꾼다"…김남호 DB회장, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 동참DB손보, 메타버스에서 안전체험 페스티벌 개최 close 은 3분기 누적 순이익이 6454억원으로 전년 동기 대비 46.0% 증가했다고 12일 공시했다.

원수보험료는 11조1860억원으로 전년 동기 대비 7.2% 늘었다.

자동차보험 원수보험료는 3조2010억원으로 지난해 같은 기간보다 6.3% 신장했다. 손해율은 77.9%로 전년비 6.0%포인트 낮아졌다.

장기보험 원수보험료는 전년 동기 대비 6.1% 늘어난 6조8870억원을 기록했다.

9월말 별도 기준 지급여력(RBC)비율은 244.8%로 작년말 232.9% 보다 11.9% 신장했다.

