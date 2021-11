[아시아경제 지연진 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 29,650 전일대비 750 등락률 +2.60% 거래량 82,325 전일가 28,900 2021.11.12 11:16 장중(20분지연) 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'소비자 외면 받는 4세대 실손보험…적자는 더 쌓인다 close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 9.9% 증가한 2조5158억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 57.7% 증가한 2420억원, 당기순이익은 1754억원으로 59.2% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr