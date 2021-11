현대엔지니어링, ‘힐스테이트 대연 센트럴’ 12일 견본주택 개관

지하 2층~지상 최고 28층, 5개동, 총 449세대 중 144세대 일반분양

전용면적 59~84㎡으로 다양한 주거 스타일과 선호도 높은 중소형으로 구성

22일(월) 특별공급, 23일(화) 1순위, 24일(수) 1순위 기타지역 청약 접수,

당첨자 발표일은 12/1일(수), 정당 계약은 12/13일(월)~15일(수) 3일간 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 12일 부산광역시 남구 대연6동 1536-12번지에서 선보이는 ‘힐스테이트 대연 센트럴’의 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 밝혔다.

‘힐스테이트 대연 센트럴’은 지하 2층~지상 최고 28층 5개동 전용면적 59~84㎡ 총 449세대로 이중 조합원 분양물량을 제외한 144세대가 일반분양된다. 전용면적별 분양 세대수는 △59㎡ 55세대 △74㎡ 87세대 △84㎡ 2세대이다.

2호선 못골역 역세권, 교육 인프라 및 생활 인프라 우수

단지는 교육·교통·편의·녹지 등 원스톱 생활 인프라를 갖췄다. 단지 바로 앞에는 대로변을 건너지 않고도 도보로 통학할 수 있는 연포초등학교가 위치해 있으며, 해연중, 부산세무고, 부산중앙고가 가까워 교육 인프라가 우수하다. 또 부산도시철도 2호선 못골역(남구청) 역세권 아파트로 부산 주요 지역으로의 이동이 편리하다. 인접한 수영로와 번영로 등의 도로망을 이용해 부산시내외의 이동이 빠르고 편리하다.

편의시설도 풍부하다. 인근에는 부산남구청, 남구보건소, 남부교육지원청 등 공공기관이 가깝게 위치하고 있고, 부산 문화회관과 부산박물관 등 문화시설도 쉽게 이용할 수 있다. 부산 대표 대학가 상권인 경성대부경대 상권 이용도 편리하다. 이와 함께 황령산, UN조각공원, 광안리해수욕장 등 주변 녹지 공간이 풍부해 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.

다양한 주거 스타일과 선호도 높은 중소형 평면으로 구성

단지는 전 세대 선호도 높은 전용면적 85㎡ 이하의 중·소형 평면으로 조성된다. 또 세대 구성원의 라이프 스타일에 맞춘 평면을 제공해 다양한 공간 활용이 가능하다. 74㎡B, 84㎡B 타입의 경우, 침실2와 침실3 공간을 통합형으로 선택해 보다 넓은 공간으로 확장해 활용할 수 있도록 하였으며, 안방 드레스룸 공간은 파우더장과 드레스룸으로 선택하거나 대형 드레스룸으로 선택 옵션이 가능하다. 59㎡의 드레스룸과 74㎡A의 주방 옆 팬트리 구성 등 넓은 수납공간을 제공한다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 골프연습장, 키즈&맘스카페, 독서실 등이 다양하게 제공된다.

청약 일정은 11월 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위 해당지역, 24일 1순위 기타지역 청약 접수를 한다. 당첨자 발표일은 12월 1일이며, 정당 계약은 12월 13~15일 3일간 진행한다.

견본주택은 코로나19 확산 및 감영 예방을 위해 사전 방문예약제로 운영한다. 견본주택 방문을 희망하는 수요자들은 공식 홈페이지를 통해 방문 예약을 신청할 수 있다. 견본주택 방문 시 동반 1인까지 입장이 허용된다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr