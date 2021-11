매일유업, 국립정신건강센터 코로나 확진자 제품 지원

[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업은 국립정신건강센터 내 입소한 코로나 확진자와 환자들을 위해 두유, 오트밀 등의 식물성 음료제품을 전달했다고 12일 밝혔다.

이번 지원은 국립정신건강센터에 입소한 코로나 확진 치료자들의 영양 보충을 위한 것으로 80병실의 환자들에게 연말까지 2달간 매일 하루 2팩의 제품을 제공하게 된다.

매일유업은 어메이징 오트, 매일두유 99.9, 매일두유 식이섬유 저당, 매일두유 고단백 등 식물성 음료 대표 제품 4종 각 100상자씩 총 400상자를 전달했다. 소비자가 환산 시 약 700만원 상당이다.

국립정신건강센터는 보건복지부 산하 정신과 치료와 재활을 위한 공공기관으로 국가트라우마센터, 정신응급선별병동, 신종코로나바이러스 통합심리지원단, 정신질환자 코로나19 확진자 대응 등 시설 운영과 활동을 펼치고 있다.

