'착공 32개월 만에 관통'‥ 최대 난공사 '대곡~소사' 한강하저 터널 뚫리다

2023년 1월, 일산역 연장 사업과 동시 개통 추진

[아시아경제 라영철 기자] 서해선(대곡~소사) 한강하저 터널이 난(難) 공사 끝에 착공 32개월 만에 관통됐다.

고양시는 "서해선(대곡~소사) 복선전철 한강하저 구간 '쉴드TBM터널'이 11일 관통했다"면서 "서해선은 2023년 1월 개통 예정"이라고 12일 밝혔다.

시에 따르면, 해당 구간은 한강하저를 뚫는 공사 과정에서 많은 양의 용수가 발생했고, 자유로 하부 복합 지층 등 어려운 작업 여건 때문에 32개월의 굴착 기간을 거치는 등 서해선(대곡~소사)의 최대 난 공사 구간이었다.

이번 터널 관통으로 서해선(대곡~소사) 복선전철 일산역 연장운행 사업도 탄력 받아 2023년 1월에 동시 개통 전망도 나온다.

현재 일산역 연장운행을 위한 실시설계가 마무리 단계며, 일산역 연장운행 사업을 12월에 착공해 2023년 1월 서해선(대곡∼소사) 구간과 동시에 개통한다는 계획이다.

시는 서해선(대곡∼소사)에 분담금 총 263억 원을 투입했으며 일산역 연장운행에는 86억 원을 추가 투입할 예정이다.

이재준 고양시장은 "서해선 사업을 완료하면 김포공항·부천·시흥 등 서울 남·서부와 경기 남부가 철도로 연결돼 고양은 수도권 교통의 거점지로 발돋움할 것"이라고 기대했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr