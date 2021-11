[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 고객 의견을 반영해 모바일 애플리케이션 메인화면을 전면 개편했다고 12일 밝혔다.

고객들이 자주 사용하는 주요 서비스를 한 곳으로 모아 빠르게 접근할 수 있도록 화면을 구성했다. 카테고리별로 페이지를 나눠 이용목적에 따라 빠른 화면이동이 가능하도록 개선했다.

또 고객이 자주 쓰는 메뉴 17가지 중 직접 5개를 골라 나만의 메뉴를 꾸밀 수 있는 기능도 추가했다. 화면 폰트크기를 확대해 고객 가독성을 높였다.

농협생명 관계자는 "고객경험 개선에 초점을 맞춰 당사 고객패널 의견을 적극적으로 반영했다"며 "고객 편의성 제고를 위해 다양한 보험서비스를 지속적으로 도입할 계획"이라고 말했다.

