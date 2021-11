[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 지준섭 농업·녹색 및 공공금융부문 부행장과 직원들이 경기 화성시에 소재한 51보병사단(전승부대)를 방문하여 국군장병들을 격려했다고 12일 밝혔다.

지준섭 부행장은 11일 진행된 부대방문에서 “국토방위를 위해 헌신하고 있는 국군장병들의 노고에 감사의 마음을 전하기 위해 위문금을 전달했다”며 “농협은행은 국군장병의 사기진작 및 지역사회 발전을 위해 끊임없는 노력을 다하겠다”고 말했다.

