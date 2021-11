과기정통부 2차관 "네트워크 장애→사회 기능 마비될 수 있어"

[아시아경제 조슬기나 기자] 조경식 과학기술정보통신부 2차관은 12일 "사회·경제의 디지털화로 네트워크 장애가 발생할 경우 사회 전체의 기능이 마비될 수 있다"며 국내 통신사들에게 네트워크 안전성 대책과 네트워크 복원력 제고 방안 마련에 동참해 줄 것을 당부했다.

조 차관은 이날 2021년 재난대응 안전한국훈련의 일환으로 '정보통신사고 위기대응 토론훈련'을 주재하며 이 같이 밝혔다. 이번 훈련은 지진 발생 이후 통신시설 등에 피해가 발생하고 유무선 통신망의 장애로 이어진 통신재난 상황을 가정해 진행됐다. SK텔레콤, KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체들과 방송통신위원회·행정안전부·금융위원회 등 유관기관 관계자들도 참여했다.

과기정통부는 대응 매뉴얼에 따른 상황보고, 초동대처, 유관기관·통신사와의 협업체계, 체계적인 조치와 복구과정 등을 점검했다고 설명했다. 이어 각 통신사별로 재발방지를 위한 대안을 적극적으로 제시하고, 논의하는 자리도 가졌다.

조 차관은 "통신사업자들은 사회적 책임에 걸맞은 네트워크 안전성 대책과 네트워크 복원력 제고 방안 마련에 적극 동참해달라"고 말했다.

