경찰 "13일 민주노총 불법집회 엄정 대응…집결차단·사법조치"

경찰청 차장 주재 대책회의

"전담수사팀 편성, 주동자 추적"

[아시아경제 이관주 기자] 토요일인 13일 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 서울 도심에서 대규모 집회를 예고한 데 대해 경찰이 집결 단계부터 차단하는 등 엄정 대응 기조를 분명히했다.

경찰청은 12일 오전 진교훈 경찰청 차장 주재로 민주노총 집회 관련 대책회의를 진행하고 "전국의 경찰부대와 가용 장비를 최대한 활용해 금지된 불법집회를 강행할 경우 원천 차단할 계획"이라고 밝혔다.

민주노총은 13일 서울 광화문 일대에서 499명씩 70m 거리를 둔 20개 무리가 전국노동자대회를 열겠다는 집회 계획을 냈으나 서울시와 경찰이 금지통고했다. 민주노총은 이에 반발하며 집회 강행을 불사하고 있다.

경찰은 차단선 외곽에서 불시 집결해 방역수칙을 위반한 불법집회를 강행할 경우 집회 및 시위에 관한 법률(집시법)과 감염병예방법 등에 따라 해산 절차를 진행하기로 했다. 만약 경찰관을 폭행하거나 시설물을 손괴하는 등 집단적 폭력 행위가 발생하면 현장 검거를 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.

경찰청은 "대규모 집회 강행에 따른 불법행위에 대해서는 전담수사팀을 편성해 신속·엄정하게 수사하고, 주동자는 끝까지 추적해 예외없이 사법처리할 예정"이라고 강조했다.

